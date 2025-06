‘Nível de caldeira’: defesa faz revelações sobre caso de jovem queimada em banheira de motel Jovem sofreu queimaduras graves em banheira de motel e morreu após seis dias internada; ao ND Mais, defesa da família da vítima citou... ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 08h17 (Atualizado em 18/06/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O caso da jovem que morreu após ser queimada em banheira de motel, em um acidente ainda sem explicação oficial, segue sem esclarecimentos. A defesa de Gabriele Barreto falou com exclusividade ao ND Mais e apontou as principais suspeitas sobre a morte da jovem, que faleceu seis dias após o acidente ocorrido em 25 de maio.

Para mais detalhes sobre as revelações da defesa e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Se fraudou, será punido’: Furb cobra nomes e defende pente-fino no Universidade Gratuita

CPMI do INSS: Omar Aziz deve ser presidente e relator será da oposição, afirma Zucco

VÍDEO: Incêndio em caminhão com madeira mata motorista e bloqueia BR-376 nos dois sentidos