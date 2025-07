No Dia da Cobra, jiboia de 2,5 metros tratada como ‘pet’ é apreendida em Joinville O responsável pelo animal silvestre, mantido de forma irregular, responderá pela prática de crime ambiental, e pode ser punido com... ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 05h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 05h57 ) twitter

Uma jiboia de 2,5 metros foi apreendida no bairro Iririú, em Joinville, Norte de Santa Catarina, nesta quarta-feira (16), data que se comemora o Dia Internacional da Cobra. O animal era tratado como “pet” e foi encontrada após uma denúncia anônima. Segundo a Delegada Tânia Harada, da Delegacia de Proteção Animal, o homem que estava com a cobra afirmou ter recebido ela de um amigo, de Florianópolis. “As investigações prosseguem pra identificar a origem do animal”, confirmou.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa apreensão!

