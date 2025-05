No dia das mães, Gisele Bündchen quebra silêncio e surpreende com 1ª foto de filho com lutador Filho caçula de Gisele Bündchen nasceu em fevereiro; modelo estava sem publicar nas redes sociais desde o início do ano ND Mais|Do R7 12/05/2025 - 07h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 07h07 ) twitter

A modelo Gisele Bündchen publicou pela primeira vez uma foto com seu filho mais novo nas redes sociais. O menino nasceu em fevereiro e é fruto de seu relacionamento com Joaquim Valente, instrutor de jiu-jitsu. Na legenda, a modelo conta que tem estado silenciosa, pois tem aproveitado o tempo vivendo a vida. Ela faz uma homenagem ao dia das mães e lembra com saudades de sua mãe, que faleceu no ano anterior.

Para saber mais sobre essa emocionante revelação de Gisele, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

