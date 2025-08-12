No Dia dos Pais, traficante ameaça o pai com faca e acaba preso em Itajaí
PM apreendeu faca, maconha fracionada e balança na residência.
Um traficante, de 21 anos, foi preso após ameaçar o pai em Itajaí. O flagrante foi registrado neste domingo (10), Dia dos Pais, no bairro Espinheiros. O autor ameaçou a vítima com uma faca ao ser flagrado com drogas na residência da família.
