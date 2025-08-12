Logo R7.com
No Dia dos Pais, traficante ameaça o pai com faca e acaba preso em Itajaí

PM apreendeu faca, maconha fracionada e balança na residência.

ND Mais|Do R7

Um traficante, de 21 anos, foi preso após ameaçar o pai em Itajaí. O flagrante foi registrado neste domingo (10), Dia dos Pais, no bairro Espinheiros. O autor ameaçou a vítima com uma faca ao ser flagrado com drogas na residência da família.

