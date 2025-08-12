No Dia dos Pais, traficante ameaça o pai com faca e acaba preso em Itajaí PM apreendeu faca, maconha fracionada e balança na residência. ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 04h17 (Atualizado em 12/08/2025 - 04h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um traficante, de 21 anos, foi preso após ameaçar o pai em Itajaí. O flagrante foi registrado neste domingo (10), Dia dos Pais, no bairro Espinheiros. O autor ameaçou a vítima com uma faca ao ser flagrado com drogas na residência da família.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Catarinenses vão disputar os Jogos Pan-Americanos Júnior no Paraguai

Blumenau se torna referência e garante tratamento bucal gratuito pelo SUS

FOTOS: Gato que sumiu por quatro meses é encontrado graças à tecnologia em Blumenau