No Dia Mundial da Doação de Sangue, Hemosc abre as portas neste sábado em quatro cidades de SC Unidades abrirão a partir das 7h para receber voluntários no Dia Mundial da Doação de Sangue, que acontece anualmente em 14 de junho...

14/06/2025 - 19h36

