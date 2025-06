No Dia Mundial do Meio Ambiente, Vivapark Porto Belo reforça preservação da biodiversidade Bairro parque é destaque por conjunto de ações integradas de conservação, entre elas o monitoramento contínuo da fauna silvestre ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 05/06/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Localizado em uma das regiões mais ricas em biodiversidade da Mata Atlântica no litoral de Santa Catarina, o Vivapark Porto Belo reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável ao destacar, neste Dia Mundial do Meio Ambiente, algumas das iniciativas ambientais já em andamento no bairro parque. Entre elas, o monitoramento contínuo da fauna silvestre que busca garantir o equilíbrio ecológico na área do empreendimento e seu entorno.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre as ações de preservação do Vivapark Porto Belo!

Leia Mais em ND Mais:

Dólar fecha em queda nesta quinta (5/6): recuo de 1% e alívio no mercado global foram foco

VÍDEO: Jovem viraliza com vídeo provando que ‘bug’ em semáforo gerou multa de trânsito em SC

Pedra de R$ 16 milhões: segundo maior diamante do Brasil é achado e deixa cidade eufórica em MG