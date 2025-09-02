No lugar da Havan, filho de Luciano Hang opta por erguer gigante de outro ramo no Brasil
Mesmo com caminhos distintos, Luciano Hang apoia negócio de Leonardo e se faz presente na vida do filho
Luciano Hang, proprietário da Havan, se destaca como um dos empresários mais ricos do Brasil. Ele segue empenhado em aumentar sua fortuna, pretendendo encerrar o ano de 2025 com 190 lojas espalhadas no país. Em contrapartida, um dos seus filhos, Leonardo Hang, está colocando seu esforço em outro meio: a fisioterapia. Ele é dono da Fibra Fisio, considerado o maior centro de Fisioterapia e Reabilitação Esportiva do Brasil.
