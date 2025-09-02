Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

No lugar da Havan, filho de Luciano Hang opta por erguer gigante de outro ramo no Brasil

Mesmo com caminhos distintos, Luciano Hang apoia negócio de Leonardo e se faz presente na vida do filho

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Luciano Hang, proprietário da Havan, se destaca como um dos empresários mais ricos do Brasil. Ele segue empenhado em aumentar sua fortuna, pretendendo encerrar o ano de 2025 com 190 lojas espalhadas no país. Em contrapartida, um dos seus filhos, Leonardo Hang, está colocando seu esforço em outro meio: a fisioterapia. Ele é dono da Fibra Fisio, considerado o maior centro de Fisioterapia e Reabilitação Esportiva do Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre os planos de Luciano e Leonardo Hang!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.