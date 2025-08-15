No ritmo da maria-fumaça: trilhos centenários levam turistas a experiências únicas em SC
Viagens unem tradição ferroviária, natureza e roteiros gastronômicos
Passeios de trem promovidos pelo Museu Ferroviário de Tubarão se tornaram um importante hub do turismo no Sul de Santa Catarina. Puxados por uma locomotiva alemã de 1954, seis vagões percorrem os trilhos da FTC (Ferrovia Tereza Cristina), levando visitantes por diversas rotas temáticas — que vão desde os sabores da Uva Goethe até a contemplação da natureza e o retorno ao passado, relembrando a imigração italiana.
