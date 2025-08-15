Logo R7.com
No ritmo da maria-fumaça: trilhos centenários levam turistas a experiências únicas em SC

Viagens unem tradição ferroviária, natureza e roteiros gastronômicos

ND Mais

Passeios de trem promovidos pelo Museu Ferroviário de Tubarão se tornaram um importante hub do turismo no Sul de Santa Catarina. Puxados por uma locomotiva alemã de 1954, seis vagões percorrem os trilhos da FTC (Ferrovia Tereza Cristina), levando visitantes por diversas rotas temáticas — que vão desde os sabores da Uva Goethe até a contemplação da natureza e o retorno ao passado, relembrando a imigração italiana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essas experiências únicas!

