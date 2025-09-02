Nomeado ilegalmente, secretário é exonerado em Pomerode após ação do MPSC A exoneração ocorreu um dia depois de o Ministério Público apontar que a escolha para o cargo não respeitava a lei municipal ND Mais|Do R7 01/09/2025 - 21h17 (Atualizado em 01/09/2025 - 21h17 ) twitter

O secretário de Desenvolvimento Social e Habitação de Pomerode foi exonerado após o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) entrar com uma ação civil pública que questionava a legalidade da nomeação.

Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

