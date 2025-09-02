Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Nomeado ilegalmente, secretário é exonerado em Pomerode após ação do MPSC

A exoneração ocorreu um dia depois de o Ministério Público apontar que a escolha para o cargo não respeitava a lei municipal

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O secretário de Desenvolvimento Social e Habitação de Pomerode foi exonerado após o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) entrar com uma ação civil pública que questionava a legalidade da nomeação.

Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.