Nomes, rostos e raízes: IA reconstrói a saga dos italianos que ‘fundaram’ o Sul de SC Jornalista Júlio Cancellier usa a Inteligência Artificial para resgatar dados dos italianos no Sul de SC partir de 1877; ele criou... ND Mais|Do R7 23/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 23/06/2025 - 21h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um dos mais ativos pesquisadores do tema da imigração italiana em Santa Catarina, o jornalista Júlio Cancellier apresentou no seminário 1º International Experience, em Perugia, na Itália, na última semana de maio, um artigo que trata do uso da IA (Inteligência Artificial) na elaboração de levantamentos onomásticos, a partir do desafio de registrar, com a maior exatidão possível, todos os dados acerca das famílias dos italianos no Sul do estado, de 1877 em diante.

Para saber mais sobre essa fascinante pesquisa e o legado dos imigrantes italianos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Chuva forte atinge cidades de SC e acúmulo chega a 70 mm em menos de 24 horas

Obras das primeiras áreas de escape de SC mudam trânsito na Serra Dona Francisca

Negociação está ‘99% certa’ para retomada de voos comerciais no Aeroporto de Forquilhinha