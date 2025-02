‘Notícia horrível’: motorista que morreu na BR-376 após grave acidente é identificado Vítima dirigia automóvel na contramão da BR-376, entre Santa Catarina e o Paraná, quando colidiu de frente com um carro de luxo ND Mais|Do R7 21/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 21/02/2025 - 17h26 ) twitter

A vítima do gravíssimo acidente na BR-376 na noite desta quinta-feira (20) foi identificada como Lucildo Silveira da Costa, de 47 anos. Morador de Guaramirim, no Norte de SC, ele dirigia na contramão da rodovia entre o Paraná e Santa Catarina quando colidiu de frente com uma BMW.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

