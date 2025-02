Notícias da semana: argentinos invadem loja de Floripa e empresário é executado com 18 tiros Saiba quais foram os principais acontecimentos da última semana em Santa Catarina e outros destaques em Notícias da Semana do portal... ND Mais|Do R7 09/02/2025 - 12h45 (Atualizado em 09/02/2025 - 12h45 ) twitter

Santa Catarina foi marcada com diversos acontecimentos na última semana. Entre as notícias mais lidas no portal ND Mais, estão: Argentinos invadem loja de Florianópolis; Quem é o empresário executado com 18 tiros em Balneário Camboriú; Família paga R$ 10 mil em viagem de cachorros para SC e os três animais morrem; Imóvel abandonado em área privilegiada de Florianópolis vai ganhar um destino e cidade de SC decreta situação de emergência após ‘surto’ de carrapatos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para ficar por dentro de todos os detalhes!

