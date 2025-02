Notícias da semana: mãe salta de carro em movimento, chuva de aranhas e transtorno nas praias Saiba quais foram os principais acontecimentos da última semana em Santa Catarina e outros destaques em Notícias da Semana do portal... ND Mais|Do R7 02/02/2025 - 17h06 (Atualizado em 02/02/2025 - 17h06 ) twitter

Diversos acontecimentos marcaram Santa Catarina e o Brasil na última semana. Entre as notícias mais lidas no portal ND Mais estão:mãe com filho no colo salta de carro em movimento em SC; chuva de aranhas: o que explica o fenômeno no Brasil; o transtorno nas praias de Florianópolis que precisa de ações enérgicas do poder público; mãe autoriza padrasto a estuprar a filha de 13 anos em SC e Jojo Todynho volta a SC e transforma Luciano Hang em fada.

