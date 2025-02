Nova avenida que ligará Itajaí a Balneário Camboriú começa a ser construída; ‘R$ 180 milhões’ Construção de via que ligará Itajaí a Balneário Camboriú faz parte de projeto de transporte público que visa integrar os 11 municípios... ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 21h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 21h26 ) twitter

Na última semana, a Prefeitura de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, iniciou as obras do novo corredor viário e comercial, o projeto ligará as duas grandes economias da região em uma nova avenida de acesso para diminuir os deslocamentos com Balneário Camboriú.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante obra!

