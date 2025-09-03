Nova Balneário Camboriú? Moradores querem barrar ‘arranha-céu’ em praia famosa de Florianópolis Associação de moradores entende que projeto desconsidera impactos ao meio ambiente e infraestrutura da região; prefeitura afirma que... ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 19h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 19h57 ) twitter

A Amoris (Associação de Moradores Ingleses e Santinho) quer barrar a construção de um prédio de dez andares na rua das Gaivotas, nos Ingleses, no Norte de Florianópolis. O edifício será construído de frente para o mar, com acesso facilitado à praia.

Para entender melhor essa polêmica e as reivindicações dos moradores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

