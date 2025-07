Nova concessão do CentroSul prevê estrutura para até 12 mil pessoas e mudanças na orla Atrasado em mais de três anos, planejamento para o edital que mudará a gestão do espaço inclui aumento na capacidade, restaurantes,... ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Assim que começar uma nova concessão no CentroSul, o centro de convenções de Florianópolis será ampliado de 20% a 35% no tamanho, aumentando a capacidade máxima de 8.000 para 12.000 pessoas. Requalificado, vai ganhar um leque de opções de restaurantes, melhorias no entorno e nos acessos.

Para mais detalhes sobre as mudanças e o futuro do CentroSul, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Prefeitura de Florianópolis faz nova proposta salarial aos servidores para evitar greve

História de amor que nasceu no Festival de Dança de Joinville segue firme 31 anos depois

Interdição da BR-101 muda acesso à rodoviária e entradas de Itapema por dois meses