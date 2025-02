Nova diretoria da CDL de Criciúma toma posse na próxima terça-feira Andréa Gazzola Salvalággio assume a presidência, sucedendo a André Luiz Santiago de Castro em nova gestão ND Mais|Do R7 14/02/2025 - 10h06 (Atualizado em 14/02/2025 - 10h06 ) twitter

A nova diretoria da CDL de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, toma posse para a gestão 2025/2026 na próxima terça-feira (18). A solenidade será realizada na sede da unidade, às 19h30, reunindo autoridades, lojistas e convidados para o local do evento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a nova gestão!

