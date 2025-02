Nova diretoria do Banco de Alimentos de Santa Catarina assume com planos de expansão O Banco de Alimentos de Santa Catarina busca promover a segurança alimentar e nutricional da população vulnerável; nos últimos três... ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 05h05 (Atualizado em 18/02/2025 - 05h05 ) twitter

O Basc (Banco de Alimentos de Santa Catarina) empossou ontem a nova diretoria para o triênio 2025-2027. A cerimônia, realizada no Complexo Fiesc/Sesi, em São José, reuniu representantes de instituições parceiras e voluntários, reforçando a importância do trabalho da entidade no combate à fome no Estado. O presidente do Grupo ND, Marcello Corrêa Petrelli, esteve presente na posse. A empresa é parceira do Banco de Alimentos.

Para saber mais sobre os planos de expansão e a nova gestão do Basc, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

