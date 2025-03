Nova estação ultrarrápida carrega carros elétricos em apenas 15 minutos em Joinville Projeto da Celesc prevê a expansão da infraestrutura para carros elétricos em 100 municípios catarinenses ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 07/03/2025 - 17h27 ) twitter

A cidade de Joinville, no Norte de Santa Catarina, conta agora com uma estação ultrarrápida de carregamento de carros elétricos. Instalada no complexo Expoville, na entrada do município, a estação é capaz de carregar veículos entre 20% e 80% em apenas 15 minutos, dependendo do modelo do carro.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa inovação que promete transformar a mobilidade elétrica em Santa Catarina!

