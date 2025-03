Nova fábrica em Blumenau aquece mercado de trabalho com anúncio de vagas de emprego Empresa oferece mais de 60 vagas de emprego voltadas às áreas de operação ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 13/03/2025 - 09h46 ) twitter

A nova fábrica da Viveo está a procura de pessoas para compor sua equipe em Blumenau. A empresa, dona da Cremer, anunciou mais de 60 vagas de emprego. A unidade vai confeccionar lenços umedecidos e busca profissionais para diversas áreas.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades e como se candidatar!

