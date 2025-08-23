Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Nova força: construção civil movimenta R$ 20 bilhões e assume 2º posto na economia de Chapecó

Setor gera mais de 10 mil empregos diretos e soma 500 empreendimentos em andamento na cidade

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A construção civil vem se firmando como um dos pilares da economia de Chapecó, no Oeste catarinense. Segundo o Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção e de Artefatos de Concreto Armado do Oeste), o setor soma cerca de R$ 20 bilhões em investimentos privados no município, com mais de 500 empreendimentos em execução.

Para saber mais sobre o impacto da construção civil na economia de Chapecó, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.