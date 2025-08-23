Nova força: construção civil movimenta R$ 20 bilhões e assume 2º posto na economia de Chapecó
Setor gera mais de 10 mil empregos diretos e soma 500 empreendimentos em andamento na cidade
A construção civil vem se firmando como um dos pilares da economia de Chapecó, no Oeste catarinense. Segundo o Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção e de Artefatos de Concreto Armado do Oeste), o setor soma cerca de R$ 20 bilhões em investimentos privados no município, com mais de 500 empreendimentos em execução.
