Nova frente fria avança pelo Brasil com geadas no Sul e temporais no Norte e Nordeste Frio intenso no Sul, temporais no Norte e Nordeste e calor extremo no Centro-Oeste; confira as condições do tempo em todas as regiões...

08/07/2025 - 07h57

