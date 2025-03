Nova frente fria passará pelo Litoral Norte de SC nesta semana; veja previsão do tempo Tempo chuvoso e nublado será intercalado com momentos de sol no Litoral Norte de SC ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 21h06 ) twitter

Uma nova frente fria passará pelo Litoral Norte de Santa Catarina nesta semana, a partir de terça-feira (25). Ainda assim, a semana deverá ser quente, com chuvas diárias, incluindo chances de trovoada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para ficar por dentro de todas as previsões do tempo!

