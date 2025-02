Nova gestão do CRECI-SC dá continuidade ao trabalho positivo dos últimos três anos CRECI-SC avança com capacitação, unidades móveis e um Clube de Benefícios para corretores, visando modernizar e proteger a categoria... ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 21h07 (Atualizado em 28/01/2025 - 21h07 ) twitter

A nova gestão do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Santa Catarina (CRECI-SC) iniciou o ano com duas importantes ações voltadas à valorização profissional e à defesa dos interesses da sociedade. A Operação Verão tem foco no combate aos contraventores que exercem ilegalmente a função de corretor, especialmente na oferta de aluguéis de temporada. Já a campanha “Negociações Imobiliárias Seguras” traz um Guia Prático com orientações para a sociedade.

Para saber mais sobre as iniciativas e os planos da nova gestão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

