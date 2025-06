Nova lei restringe uso de verba pública para shows com conteúdo impróprio em Chapecó; entenda A nova norma, de autoria do vereador Cleber Fossá (MDB), estabelece critérios para impedir o financiamento de eventos com conteúdo... ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 28/06/2025 - 04h55 ) twitter

A Câmara de Vereadores de Chapecó aprovou, em segunda votação nesta sexta-feira (27), o Projeto de Lei nº 100/2025, que regulamenta a contratação de atrações artísticas com verbas públicas. A nova lei, de autoria do vereador Cleber Fossá (MDB), estabelece critérios para impedir o financiamento de eventos com conteúdo considerado ofensivo ou incompatível com princípios constitucionais como a dignidade humana e a proteção à infância.

