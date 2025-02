Nova loja em Florianópolis: Fort Atacadista realiza feirão de empregos nesta terça-feira (28) São cerca de 40 vagas de emprego disponíveis para a nova unidade da rede que será inaugurada no bairro Rio Tavares; candidatos deverão... ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 18h47 (Atualizado em 27/01/2025 - 18h47 ) twitter

Nesta terça-feira, dia 28 de janeiro, o Fort Atacadista, rede de atacarejo do Grupo Pereira, sétimo maior grupo supermercadista do país, realiza mais um feirão de empregos, desta vez para preencher cerca de 40 vagas ainda disponíveis para fechar o quadro de colaboradores para a nova loja da rede que será inaugurada no bairro Rio Tavares, em Florianópolis. Esta será a quinta loja do Fort Atacadista em Florianópolis e a 66ª unidade no país. O feirão – que será exclusivamente nesta terça-feira – será das 9h às 17h, no Conselho Comunitário do Rio Tavares, localizado na Rodovia Dr. Antônio Luiz Moura Gonzaga, 1554. A data da inauguração da loja ainda não foi divulgada.

