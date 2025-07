Nova massa de ar frio derruba temperaturas em Florianópolis e mínima pode chegar a 4°C Defesa Civil emite alerta para nova queda nas temperaturas da capital catarinense e reforça cuidados com população vulnerável; saiba... ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 06h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 06h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um alerta emitido pela Defesa Civil de Florianópolis informou que uma nova massa de ar frio e seco deve provocar queda acentuada nas temperaturas entre esta terça-feira (1º) e quinta-feira (3). O comunicado, divulgado nesta segunda-feira (30), aponta que as temperaturas mínimas podem chegar a 4°C na capital catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a previsão do tempo e cuidados necessários durante esse frio intenso!

Leia Mais em ND Mais:

Blumenau recebe a III Etapa do Campeonato Catarinense de Remo

Três a cada quatro mulheres de até 30 anos em SC preferem homens mais velhos, revela pesquisa

SC quer registro, GPS e kit de socorro obrigatórios em voos após tragédia com balão