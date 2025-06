Nova norma prevê boletins com notas para alunos com deficiência em Criciúma Medida respeita as diretrizes da LBI e atende estudantes com capacidade de avaliação regular ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 04/06/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Criciúma, no Sul de Santa Catarina, passará a garantir aos alunos com deficiência do Ensino Fundamental o direito de serem avaliados por notas, sempre que houver condições pedagógicas para tal. A medida representa um avanço significativo no processo de valorização da diversidade e do potencial individual de cada estudante.

Saiba mais sobre essa importante mudança e seu impacto na vida dos alunos consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Veja o momento em que corpo de empresário é resgatado de buraco em Interlagos

Trabalhador despenca do último andar de prédio e é levado ao hospital em estado grave em SC

VÍDEO: Vendaval de dois minutos destelha casas e derruba postes no Extremo-Oeste de SC