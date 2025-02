Nova onda de calor? Sol volta a aparecer e Santa Catarina pode chegar a 37°C nos próximos dias Frente fria se afasta do estado e próximos dias devem ser influenciados por onda de calor que atinge a Argentina ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 16h47 (Atualizado em 20/02/2025 - 16h47 ) twitter

O tempo em Santa Catarina vai ser influenciado por uma nova onda de calor que vem da Argentina. A frente fria que atingiu o estado nos últimos dias, trazendo temporais e chuvas intensas, se afastou. Com isso, a temperatura deve passar de 30 °C em boa parte do estado já neste fim de semana.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e como a nova onda de calor afetará Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

