Nova onda? Neymar está com Covid-19 e afastado do elenco do Santos Santos confirma que Neymar está com Covid-19 e informou que o atleta está em repouso em sua casa ND Mais|Do R7 07/06/2025 - 23h15 (Atualizado em 07/06/2025 - 23h15 ) twitter

Neymar não está gripado, mas com Covid-19. A direção do Santos confirmou neste sábado (7) que o camisa 10 testou positivo para a doença e está afastado das atividades do clube até quinta-feira. Com o quadro viral, do craque foi desfalque do time no jogo-treino deste sábado com a Portuguesa Santista no CT Rei Pelé, em Santos.

