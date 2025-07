Nova ponte da Lagoa da Conceição abre nesta sexta com novo fluxo; veja como vai funcionar Liberação ocorre nas primeiras horas da manhã, de forma parcial, e provoca mudanças para quem circula na região em ambos os sentidos... ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 18h57 ) twitter

A liberação da nova ponte da Lagoa da Conceição, marcada para esta sexta-feira (4), provocará mudanças no trânsito para quem circula na região. Veículos que se dirigem à lagoa passam a utilizar a estrutura já nas primeiras horas da manhã. Para quem trafega no sentido oposto, no entanto, o caminho continua através da travessia antiga.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o trânsito na região!

