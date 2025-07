Nova ponte da Lagoa da Conceição será aberta nesta sexta; veja números e curiosidades A estrutura, que visa melhorar a mobilidade no Leste da Florianópolis, permite a passagem de embarcações maiores, melhora a conexão... ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 02h35 (Atualizado em 04/07/2025 - 02h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A nova ponte da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, será parcialmente liberada ao trânsito nesta sexta-feira (4), às 8h30. contará com a presença do prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, secretários municipais, do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, e demais autoridades e membros da comunidade. A estrutura, que visa melhorar a mobilidade no Leste da capital, permite a passagem de embarcações maiores, melhora a conexão entre ciclovias e calçadas e integra o novo terminal lacustre ao entorno urbano. Nesta matéria, estão reunidos os principais números da obra e as transformações previstas na paisagem da Lagoa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante obra!

Leia Mais em ND Mais:

Apostador de Lages tem bilhete premiado e fatura meio milhão de reais na Loteria Federal

VÍDEO: Incêndio destrói imóvel de três andares no bairro Pantanal, em Florianópolis

‘Desumano’: idosa morre após 20 dias sem energia em SC e filha denuncia falha da Celesc