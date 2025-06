Nova ponte da Lagoa da Conceição terá trânsito liberado no mês que vem Iniciada em 2023, a construção da nova ponte da Lagoa da Conceição teve impasses jurídicos e entraves nos primeiros meses, mas agora... ND Mais|Do R7 20/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma nova realidade para os moradores da Lagoa da Conceição se aproxima. A secretaria municipal de Infraestrutura de Florianópolis estima para o mês que vem, a abertura de uma das pistas da nova ponte da Lagoa da Conceição, conectando o centrinho da lagoa à avenida das Rendeiras, com pista para veículos automotores, ciclovia e passeio para pedestre.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a nova ponte!

Leia Mais em ND Mais:

Motociclista é prensada entre dois carros na chegada à Ilha, em Florianópolis

Criciúma discute lei que exige identificação obrigatória em veículos usados pelo poder público

Vagas na saúde: São José abre concurso público com salários de até R$ 16 mil