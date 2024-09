Nova ponte de R$ 400 milhões promete conectar cidades no Paraná A ponte de quase R$ 400 milhões está sendo construída em Guaratuba, no Paraná; a Ponte de Guaratuba vai ligar as cidades de Guaratuba... ND Mais|Do R7 08/09/2024 - 05h10 (Atualizado em 08/09/2024 - 05h10 ) ‌



A construção de uma ponte de quase R$ 400 milhões vai ligar as cidades de Guaratuba e Matinhos, no Litoral Sul do Paraná, próximo a Itapoá, no Norte catarinense. A obra da Ponte de Guaratuba está com 11% da construção concluída.

