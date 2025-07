Nova praça no litoral: obra de R$ 2,2 milhões terá skate, espaço pet e área gourmet em SC Praça do Porto das Balsas tem previsão para entrega no final do ano ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 20h17 ) twitter

Com investimento de R$ 2,2 milhões, teve início nesta semana, em Navegantes, no Litoral Norte catarinense, a construção da nova Praça do Porto das Balsas. O espaço ocupará uma área de 3.550 m² e contará com opções de lazer e esporte para diferentes faixas etárias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova área de lazer!

