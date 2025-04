Nova rádio de Florianópolis, Alpha FM estreia nesta quarta-feira com música e notícia Emissora do Grupo ND em Florianópolis, no 91.3, terá 10 horas de programação ao vivo com curadoria musical e informações de abrangência... ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 22h07 (Atualizado em 16/04/2025 - 22h07 ) twitter

A Alpha FM, emissora de rádio líder de audiência em São Paulo, chega nesta quarta-feira (16) a Florianópolis, no dial 91.3, como o mais novo investimento do Grupo ND em comunicação.

