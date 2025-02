Nova rede poderá quadriplicar volume de água em Turvo; investimento será de R$ 300 mil Obras da rede de água iniciaram em janeiro e devem seguir até o fim de março ND Mais|Do R7 08/02/2025 - 18h46 (Atualizado em 08/02/2025 - 18h46 ) twitter

O município de Turvo, no Extremo Sul de Santa Catarina, está recebendo uma importante obra de novas redes de água. A Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) está instalando, desde o início de janeiro, 2 km de novas redes de água. A tubulação poderá fornecer até quatro vezes mais volume do que a rede atual, beneficiando todos os moradores do município.

Saiba mais sobre essa importante obra e seus impactos no abastecimento de água consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

