Nova regra de trabalho em feriados já é aplicada no Corpus Christi? Entenda a mudança Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego altera folgas e escalas de trabalhadores do comércio em domingos e feriados ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 01h15 (Atualizado em 19/06/2025 - 01h15 )

O dia de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (19), é considerado ponto facultativo no Brasil. Apesar disso, quem trabalha no comércio poderá ter uma folga no próximo feriado do ano. A nova regra de trabalho em feriados, porém, ainda não se aplica para a data em questão.

Para entender todas as implicações dessa nova regulamentação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

