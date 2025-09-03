Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Nova rota aérea liga Florianópolis a Porto Alegre em apenas uma hora com voos diários

Linha aérea fortalece oportunidades de negócios e turismo entre as duas capitais no Sul do país; inauguração foi realizada na segunda...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O aeroporto de Florianópolis tem uma nova rota aérea direta com Porto Alegre. Os voos são diários e possuem duração de uma hora. A nova linha foi inaugurada na segunda-feira (1º).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre essa nova rota!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.