Nova rotatória em 'ponto estratégico' vai alterar trânsito na Grande Florianópolis

A construção de uma rotatória no bairro Forquilhas, em São José, na Grande Florianópolis, deve trazer alterações no trânsito da região. As obras já estão em andamento e a previsão é de conclusão em até quatro meses. O objetivo, segundo a prefeitura, é reorganizar o tráfego de veículos em um local considerado estratégico no município.

