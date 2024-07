ND Mais |Do R7

Nova sede do Detran em Joinville promete economia anual de mais de R$ 200 mil A mudança de endereço da sede do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de Joinville, no Norte do Estado, gerará uma economia...

A mudança de endereço da sede do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de Joinville, no Norte do Estado, gerará uma economia significativa para os cofres públicos. Anualmente, o departamento deve poupar R$ 228 mil com gastos de aluguel.

