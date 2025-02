Nova tecnologia acelera diagnóstico e tratamento da dengue em Florianópolis Com hemoglobinômetros já em uso na rede pública, pacientes têm acesso a exames rápidos que ajudam a evitar o agravamento da doença ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 27/02/2025 - 20h46 ) twitter

Desde o final de janeiro, Florianópolis conta com uma nova ferramenta para agilizar o diagnóstico e o tratamento da dengue. Entregues pelo Governo do Estado, 23 hemoglobinômetros já estão em uso nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e centros de saúde da Capital, permitindo que profissionais da saúde realizem uma avaliação mais rápida e precisa dos casos suspeitos da doença.

