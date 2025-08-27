Nova unidade de famosa rede de supermercado abre mais de 160 vagas de emprego em Blumenau
Rede Cooper anunciou abertura de loja no bairro Vorstadt e oportunidades para todos os setores, inclusive PCDs
A Rede Cooper anunciou a abertura de mais de 160 vagas de emprego em Blumenau com a inauguração da nova loja no bairro Vorstadt, região inédita para a cooperativa na cidade.
