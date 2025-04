Nova Vara em Concórdia já atende nove comarcas no Oeste de SC A cerimônia de instalação aconteceu nesta quarta-feira (23), às 11h, em Concórdia; Em São Miguel do Oeste, a instalação será nesta... ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 24/04/2025 - 05h05 ) twitter

A VRG (Vara Regional de Garantias) da comarca de Concórdia já está em funcionamento, foi instalada oficialmente na manhã desta quarta-feira (23). Em São Miguel do Oeste, a instalação será nesta quinta-feira (24), às 11h, no fórum da comarca.

