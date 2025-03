Novas alças de acesso na interseção entre BR-101 e SC-486 já têm data para liberação Obras na interseção entre BR-101 e SC-486 tem um investimento de R$ 60,4 milhões; região é um dos principais gargalos logísticos do... ND Mais|Do R7 22/03/2025 - 19h45 (Atualizado em 22/03/2025 - 19h45 ) twitter

As novas alças de acesso na interseção entre BR-101 e SC-486 (rodovia Antônio Heil), em Itajaí, vão ser liberadas a partir desta segunda-feira (24). A SIE (Secretaria de Infraestrutura do Estado) anunciou as mudanças, que fazem parte das obras de reestruturação do entroncamento, considerado um dos maiores gargalos logísticos do estado.

Para mais detalhes sobre as mudanças e o impacto no trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

