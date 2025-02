Novas leis permitem construção de edifícios sem garagem e áreas de lazer em Joinville Uma das leis permite a construção de edifícios residenciais sem vaga de garagem, na região próxima ao terminal central de Joinville... ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 16h27 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h27 ) twitter

Duas leis aprovadas recentemente em Joinville trazem alterações para o setor de construção civil e prometem impulsionar o crescimento do setor na maior cidade de Santa Catarina, que teve alta de 4,1% em 2024. As leis foram aprovadas no final do ano passado na Câmara de Vereadores de Joinville.

Saiba mais sobre as mudanças que podem impactar o mercado imobiliário consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

