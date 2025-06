Novas peças no ‘xadrez’ do Figueirense e presença dos ‘poderes constituídos’ no CFT Figueirense apresenta Douglas Bacelar e Ramon Vinícius para aumentar a chances de chegar ao xeque-mate na Série C ND Mais|Do R7 11/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 19h36 ) twitter

Técnico do Figueirense, Pintado não é um Garry Kasparov, um dos maiores ícones do xadrez mundial, mas tem novas peças para mexer no tabuleiro do time e buscar o famoso xeque-mate, digo acesso, na Série C. Em evento prestigiado pela diretoria alvinegra, com Paulo Prisco Paraíso, José Tadeu Cruz, Antônio Miranda e outros apoiadores, o clube apresentou o zagueiro Douglas Bacelar e o volante/meia Ramon Vinícius nesta terça (10).

Para saber mais sobre as novidades do Figueirense e a presença dos líderes no CFT, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

