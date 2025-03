Novas regras do Imposto de Renda 2025 surpreendem: veja se você vai pagar mais ou menos Novas regras incluem maior fiscalização de bens e rendimentos no exterior, além de incentivo ao uso do Pix; especialista explica as... ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 21/03/2025 - 11h46 ) twitter

Prioridade para restituição via Pix, aumento das exigências para rendimentos no exterior e obrigatoriedade de informar aplicações financeiras internacionais estão entre as novas diretrizes para a declaração do Imposto de Renda divulgadas pela Receita Federal para 2025. O prazo de entrega começou na última segunda-feira (17) e vai até 30 de maio.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças e como elas podem afetar sua declaração!

