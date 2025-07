Novas vagas de estacionamento para motos entram em operação no Centro de Florianópolis As 120 novas vagas de estacionamento para motos entraram em funcionamento nesta segunda-feira; motoristas que estacionarem irregularmente... ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 07h56 (Atualizado em 01/07/2025 - 07h56 ) twitter

O Centro de Florianópolis passou a contar com novas vagas de estacionamento exclusivas para motocicletas a partir da manhã desta segunda-feira (30). A iniciativa, segundo a prefeitura, visa atender principalmente trabalhadores que dependem desse meio de transporte, como entregadores por aplicativo.

A iniciativa, segundo a prefeitura, visa atender principalmente trabalhadores que dependem desse meio de transporte, como entregadores por aplicativo.

