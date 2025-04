Novas Varas Regionais irão atender 21 municípios do Oeste de SC As novas unidades da Justiça chegam para a cidade de Concórdia e São Miguel do Oeste ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 23/04/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As comarcas de Concórdia e São Miguel do Oeste, no Oeste de Santa Catarina, vão receber nesta semana Varas Regionais de Garantias, unidades criadas para reforçar a estrutura do Judiciário e atender as demandas de 21 municípios da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre as novas varas regionais!

Leia Mais em ND Mais:

Noite à Fantasia de Blumenau espera reunir mais de mil mulheres em prol de projeto social

Maternidade humanizada: Balneário Camboriú tem interesse em obra do PAC desprezada por Itajaí

Biblioteca em Joinville ajuda a aproximar avó e neta que moram a 7 mil km de distância